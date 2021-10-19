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AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çalışmaları aktardı

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çalışmaları aktardı

AK Parti BAtman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, kentteki çalışmaları aktardı.

BATMAN (AA) - AK Parti BAtman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, kentteki çalışmaları aktardı.

Gür, yaptığı açıklamada, Batman'a yönelik hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, önceliklerinin halka hizmet olduğunu söyledi.

Ülke ve ile kazandırdıkları hizmetlerin ortada olduğunu anlatan Gür, AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yürüttüğünü belirtti.

Halkın daha müreffeh bir hayat sürmesi için birçok yatırımı daha ilimize kazandırmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Gür, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz bünyesinde önemli bölümler açıldı. Önümüzdeki süreçte de en büyük hayalimiz olan Tıp Fakültesini Batman'a kazandırmak istiyoruz. 19 yıllık iktidarlarımız döneminde Batmanımıza çok önemli yatırımlar kazandırdık. Kadim şehrimize nice yatırımları daha kazandırmak en büyük isteğimiz."

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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