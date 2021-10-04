AK Parti Atakum İlçe Başkanı Köstek'ten ormanlık alana çöp dökülmesine tepki

ATAKUM, SAMSUN (AA) - AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, Atakum Belediyesinin ormanlık alana çöp döktüğünü iddia ederek tepki gösterdi.

Köstek, yaptığı yazılı açıklamada, İncesu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Ormanlık alana muhtelif atıkların döküldüğünü ve üzerinin toprakla kapatıldığını belirten Köstek, çöplerin Atakum Belediyesi tarafından döküldüğünü öne sürerek, "Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye sesleniyorum, hemşehrilerimizi hizmete hasret bıraktığınız yetmezmiş gibi alışkanlık haline getirerek yapmaya devam ettiğiniz çevre katliamını şiddetle kınıyor, Atakum halkı adına derhal bu katliama son vermenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Köstek, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede inceleme başlattığını kaydetti.