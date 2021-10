Jeton, gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesnedir. Madenî para yerine kullanılırlar. Madenî paradan farklı olarak, madenî para devlet tarafından basılıp her türlü ürünün satın alınmasında kullanılabilirken, jetonun daha sınırlı bir kullanım alanı vardır ve çoğunlukla bir şirket, grup, dernek ya da şahıs tarafından dağıtılırlar. En kısa anlatımıyla AINU'nun arkasındaki fikir, yatırım yaparken diğer insanlara yardım edecek bir topluluk yaratmaktır. Peki, Ainu Token nedir? Ainu token ne anlama gelmektedir? İşte detaylar haberimizde...

AINU TOKEN NEDİR?

En kısa anlatımıyla AINU'nun arkasındaki fikir, yatırım yaparken diğer insanlara yardım edecek bir topluluk yaratmaktır.

AINU Token, Binance Smart Chain'de başlatılan bir BEP20 tokenidir. Otomatik bir likidite sağlama protokolüdür. Topluluk odaklı bir yaratma fikrinin bir sonucudur.

Sahipler pasif ödüller (her tx'in %5'i) kazanır ve dinlenip AINU bakiyelerinin süresiz olarak büyümesini izleyebilir. Her işlem, PancakeSwap içinde kilitli otomatik olarak likidite oluşturmaya katkıda bulunur. Ölü cüzdan statik ödüller alır, bu nedenle her işlemde bazı AINU'lar yanar.

TOKEN NEDİR?

Jeton, gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesnedir. Madenî para yerine kullanılırlar. Madenî paradan farklı olarak, madenî para devlet tarafından basılıp her türlü ürünün satın alınmasında kullanılabilirken, jetonun daha sınırlı bir kullanım alanı vardır ve çoğunlukla bir şirket, grup, dernek ya da şahıs tarafından dağıtılırlar.

Geçmişte ülkelerdeki enflasyona göre kullanımı değişiklik göstermiştir. Para birimi istikrarlı olan ülkelerde ankesörlü telefonlarda genellikle doğrudan madenî para kullanılırken, paranın değerinin istikrarsız olduğu yerlerde umumi telefonlar için jeton kullanımı tercih edilmiştir. Metro sistemlerinde de jeton kullanımı yaygın olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle, pek çok yerde jetonun yerini manyetik ya da akıllı kartlar almıştır.

TOKEN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Token İngilizce bir kelimedir. Türkçe anlamları "Simge, Jeton, İşaret, Marka" vb. anlamlara gelmektedir.

TOKEN NE DEMEK? KRİPTO TOKEN NEDİR?

Token, Blockchain zincirinde bulunan birim değerdir ve dijital olarak transfer edilebilen varlıklara verilen isimdir. Tokenların kendi blokzincirleri yoktur. Tokenlar var olan bir kripto para biriminin blokzincirine bağımlı olurlar. Tokenlar birim değerdedir. Alınıp satılabilir. Bu değerler oyun içi öğreler, madeni para, puan vb. biçimlerinde olabilir.

Haberler.com - Gündem