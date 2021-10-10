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Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 769. gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 769. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 769. gününde sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi. Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Onlar neden kendi çocuklarını dağa göndermiyor, fakir fukaranın çocuklarını yolluyorlar. Ben evladımı istiyorum, onun için buradayım. Ömrümün sonuna kadar onun için mücadele edeceğim. İnşallah Allah'ın izni, devletin gücüyle hepimiz evlatlarımızı alacağız. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol. Orası senin yerin değil, zalimin, hainin, kafirin yeri, gel teslim ol. 8 yıldır seni bana göstermediler, evime ateş düşmüş taziye var. Seni çok özledim gel" dedi. - DİYARBAKIR

Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor

Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor

Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor

Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor

Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor

Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor
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Haber: Ailelerin PKK'ya karşı direnişi sürüyor - Haberler
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