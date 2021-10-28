"Aileler İçin Otizm Rehberi" Kitabı Yayımlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından otizmli bireyler ve ailelerinin yolculuğunda rehber olacak "Aileler İçin Otizm Rehberi" isimli bir kitap hazırlandı.

Ailelere bilimsel verileri aktarmak amacıyla Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Işık ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Gökçen editörlüğünde hazırlanan kitapta; sadece tıbbi bilgiler değil, özel eğitim ve diğer alanlar ile ilgili de bilgiler veriliyor.

Türkiye'de Az Sayıda Bulunuyor

Kitapta geniş bir yazar grubunun otizm ile ilgili her şeyi anlattığını belirten Doç. Dr. Ümit Işık, ailelere otizm konusunda rehber olmayı amaçladıklarını kaydetti. Otizm ile ilgili ailelerin sıklıkla kafalarının karışmasına neden olan sorulara yanıtlar verildiğinin altını çizen Doç. Dr. Ümit Işık şöyle konuştu: "Otizmin belirtilerini, nedenini, tanısını, tedavi sürecini, evde yapılabilecekleri konuştuğumuz ve otizm ile ilgili olarak ailelerin aklını sıklıkla karıştıran sorulara cevap verdiğimiz bu kıymetli eserle, multidisipliner bir ekip ile bilimsel veriler ışığında ailelere rehber olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde az sayıda benzeri olan bu kitabın bir başucu eseri olacağını umuyoruz. "

Otizm ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Işık şunları söyledi: "Otizmin belirtilerinin ilk 2 yaşta ortaya çıkıyor. Belirtilerin şiddeti yıllar içerisinde değişiklik gösterebilir. Otizm yaşam boyu devam edebilen bir bozukluk olup, belirtileri de her çocukta farklılık gösterir. Bu nedenle otizm tanılı her çocuk birbirinden farklı olabilir. Yaşamları boyunca hiç konuşmayan, çevresiyle hiç iletişim kuramayan çocuklar olabildiği gibi, yardıma ihtiyaç duymadan yaşamını devam ettirebilen hatta meslek sahibi olanlar da vardır. "

2020 Yılı Raporuna Göre Her 54 Çocuktan Biri Otizmli

Hastalık kontrol ve önlem merkezi raporuna göre 2020 yılında her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığına dikkati çeken Doç. Dr. Ümit Işık, yapılan çalışmaların otizmin görülme sıklığında ciddi artışlar görüldüğünü ortaya koyduğunu vurguladı. Doç. Dr. Işık şöyle konuştu: "Otizmin geçmiş yıllara göre daha sık görülmesinin en önemli nedeni toplumda otizm ile ilgili farkındalığın artması ve uzmanların otizmi daha iyi tanıması olduğu düşünülmektedir. Cinsiyet açısından bakıldığında otizmin erkeklerde kızlardan 4 kat fazla görüldüğü bilinmektedir. 'Erkek çocukları geç konuşur' şeklindeki kalıp algının düzeltilmesi otizm tanılı erkek çocukların daha erken tanınmasının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. "

Otizmin ortaya çıkmasında en önemli nedenin kalıtım (genetik) olduğu bilinmektedir

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen Doç. Dr. Işık, bu nedenle otizm spektrum bozukluğunun her çeşit toplumda, farklı coğrafyada, ırkta ve ailede benzer oranlarda rastlanmakta olduğuna işaret etti. Doç. Dr. Ümit Işık, "Otizm sıklığındaki artışın, aşılar veya tiyomersal koruyucu madde ile bağlantılı olup olmadığını inceleyen çalışmalar, civa, tiyomersal ve aşılarla otizmin arasında hiçbir bağlantı bulamamıştır. Geçmişte aşılar, ağır metaller, bazı besin maddeleri ve geçirilen hastalıklar gibi bazı nedenlerin otizme yol açtığı düşünülmüş ancak günümüzde yapılan çalışmalar bu nedenlerin otizmin ortaya çıkmasında bir etkisinin olmadığını göstermiştir. " dedi.

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