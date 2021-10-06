Sivil Toplum Buluşmaları 'Kadın' temasıyla Ankara'da başlıyor

ANKARA (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkin uygulanması, yeni hizmet modellerinin ortaya çıkarılması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla düzenlenecek Sivil Toplum Buluşmaları, Bakan Derya Yanık'ın katılımıyla yarın Ankara'da başlıyor.

Sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle gerçekleşecek toplantılar, ulusal bazda dört ilde farklı temalarda düzenlenecek. Toplantıların ilki 7 Ekim Perşembe günü 'Kadın' temasıyla Ankara'da gerçekleştirilecek. Ayrım gözetmeksizin kadın alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları (STK) programa davet edildi. İki oturumdan oluşacak toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açılış konuşması yapacak. Yanık'ın konuşmasının ardından STK temsilcileri, sivil toplumla iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşlerini sunacak. İkinci oturumda ise kadın alanındaki uygulamaların güçlendirilmesine ilişkin istişareler gerçekleştirilecek, STK'ların önerileri alınacak ve değerlendirilecek.

Dört farklı temada gerçekleştirilecek olan Sivil Toplum Buluşmaları'nın sonunda sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer STK'ların iş birliğinde Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturulması hedefleniyor. Sivil Toplum Vizyon Belgesi, Bakanlık tarafından geliştirilecek olan orta ve uzun vadeli stratejileri içerirken, Eylem Planı ile de stratejilerin uygulanmasının izlenmesi, gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması sağlanacak. - ANKARA

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