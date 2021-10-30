AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SAYIN DERYA YANIK GAZİANTEP'E GELDİ

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bugün ilimize geldi.

Bugün sabah saatlerin de Gaziantep'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilimiz milletvekilleri ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Derya Yanık programı kapsamında önce Oğuzeli Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Ziyareti sırasında, öğrenciler tarafından mehter marşı ve çiçeklerle karşılandı. Bakan Yanık, merkezde eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Burada yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Devamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında öğretmenler tarafından bilgilendirilen Bakan Yanık, eğitim merkezinin uygulama alanlarını tek tek gezdi. Merkezde tedavi gören, iyileşen vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen müzik dinletisi yapıldı.

Akabinde Bakan Yanık, Şahinbey Kaymakamlığı SYDV ile Şahinbey Belediyesi işbirliğinde yapılan "Dar Gelirli Yetim Ailelere Ev Tahsisi" kura törenine katıldı.

Bakan Derya Yanık burada yaptığı konuşmada; Gaziantep'te 2020 yılında 281. 784 hanede yaşayan 1 milyon 275 bin'in üzerinde vatandaşa sosyal yardım yaptıklarını ve bu çerçevede ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımın toplam kaynak miktarının yıllık 1 milyar 285 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti. Bakan Yanık; " Aynı şekilde 2021 yılında ise; ocak ayından, eylül ayına kadar geçen dönemde 262. 225 hanemize ulaşmışız. Bu hanelerimize ulaştırdığımız kaynakta 1 milyar 270 bin liranın üzerine çıktı. Hükümetlerimiz döneminde, Gaziantep ilimize 2003-2021 yılları arasında aktardığımız sosyal yardım kaynağı 7 milyar TL'nin üzerinde "dedi

Bakan Yanık sözlerine şöyle devam etti:

" Gaziantep sanayisi ile insan kaynağıyla, demografik yapısıyla ve bölgedeki stratejik yeri itibariyle, ülkenin tamamını etkileyen bir konuma sahip. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla ihtiyaç sahibi hanelerin, uygun barınma koşullarında yaşamasına yönelik ev yapımı veya ev onarım çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. "

Kura töreninde konuşan Vali Davut Gül ise şunları aktardı:

" Yaklaşık 5. 5 yıl önce ilk vali olduğumuzda, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni atanan valilere bir talimatı oldu. Bu talimatta özetle, olabildiğince kamunun imkanları, hayırseverlerin imkanları, fakir-fukara, garip-gureba, yetim ve öksüzlerle ilgili özel projelerin yapılması şeklindeydi. Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir, bunu geçmişte de yapmışlar. Son üç yılda da yapıldı. Bizim hayırseverlerimiz her anlamda destek veriyor. Pandeminin ilk döneminde, Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği'nin öncülüğünde ve bütün kurumların destekleriyle, 'Gönül Seferberliği' projesine başlandı. 1. yıl 230 bin, sonraki yılda ise 240 bin gıda paketi yardımı hayırseverlerimiz destek verdiler. Bu şu anlama geliyor, yaklaşık olarak 1. yıl 45 milyon lira, 2. yılda 50 milyona yakın bir destek verdiler. Bunu Gaziantep modeli ile hep birlikte bir havuzda toplandı ve dağıtıldı. Şahinbey ilçemizde sosyal yardımlaşma vakfımıza kaydı olan ve evi olmayan 330 aileden, 100 aileye yardım ettik. Şehitkamil ilçemizde ise bu şartlarda 220 ailemiz var, bu ailelerin tamamını da bir sivil toplum kuruluşumuzun destekleriyle inşallah ev sahibi yapacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

Konuşmaların tamamlanmasının akabinde Bakan Yanık tarafından Vali Davut Gül'e ve hayırsever ailelere plaketleri takdim edildi. Ardından kura çekimi yapıldı. Törenin sonunda aile fotoğrafı çekinildi.

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