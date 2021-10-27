Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş ve Vali Yılmaz'dan Şehidimiz Yunus Emre Yalman'ın Ailesine Taziye Ziyareti - Haberler
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş ve Vali Yılmaz'dan Şehidimiz Yunus Emre Yalman'ın Ailesine Taziye Ziyareti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş ve Vali Yılmaz'dan Şehidimiz Yunus Emre Yalman'ın Ailesine Taziye Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın Ailesine, cenaze töreni öncesinde, Düziçi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın Ailesine, cenaze töreni öncesinde, Düziçi İlçesindeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Belediye Başkanı Kadir Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.

Şehidimizin ailesi ile bir süre görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek, Şehidimizin yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

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