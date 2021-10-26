Şehidimiz Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde Toprağa Verildi

Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Şehidimiz için İkindi namazına müteakiben Düziçi İlçesi Hacılar Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, ilçe ve kasaba belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Düziçi İlçe Şehitliğine defnedildi. Şehidimizin tabutu üzerine sarılı olan Türk Bayrağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş tarafından Şehidimizin ailesine teslim edildi.

Cenaze töreninin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları, şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

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