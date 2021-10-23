AİLE VE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK

Yalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez ebeveynleri de kapsayan 'Aile ve Çocuk Etkinliği'nin 2. si düzenlenecek. Aileler tarafından çok beğenilen etkinlik, 23-26 Ağustos tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek. Kapsamı genişletilerek hazırlanan etkinlik 3-15 yaş arasını kapsayacak. Masal saati, yaratıcı drama, bayrak yarışı, halat çekmece, salla düşür, hedef tahtası, suyun gücü, hulalop zinciri, balon sepeti, toplu ayak, kuyruk kapmaca ve balon taşıma gibi pek çok oyun çocuklarla buluşacak. Aileler ve çocuklar gönüllerince bu etkinlikte eğlenme fırsatı bulacaklar. Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi için; https://bit. ly/3ywL6WF adresinden form doldurabilirsiniz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri