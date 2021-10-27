AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA

Feridun AÇIKGÖZ/ - Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve ölümünden yarım saat önceki video görüntüleriyle akıllara kazınan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, engelli kızına bez reçetesi yazdırmak üzere gittiği aile hekiminin kendisine ve ölmüş eşine hakarette bulunduğunu iddia etti. Çevli'nin şikayeti üzerine ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, aile sağlığı merkezine giderek, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Pandeminin ilk dalgasında koronavirüs nedeniyle 26 Mayıs 2020'de yaşamını yitiren ve yoğun bakımdaki son dakikalarında bile videolar çekerek halkı salgına karşı uyarmaya çalışan Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, engelli kızına elektronik bez raporu ile reçete yazdırabilmek Eyüp'teki aile sağlık merkezine gitti.

"DOKTOR, 'SİZİ DEVLETE HAKARET ETMEKTEN İÇERİ ATTIRIRIM' DEDİ"

"DOKTOR, HATASININ FARKINA VARMASI LAZIM"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin oğlu Arda Tunç Çevli ise "Doktor 'iyi ki ölmüş kurtulmuş sizden' dedi. Hocam 'sizin üzerinizde de bir önlük var nasıl böyle söyleyebiliyorsunuz' dedim. Sonrasında ağza alınmayacak hakaretlerle bizi odasından çıkardı. Ben de doktor olmak istiyorum. Fakat bu şekilde bir doktor olmak istemiyorum. Babam gibi bir doktor olmak istiyorum. Babam hastalarının gözünün içine bakarak 'efendim' derdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet