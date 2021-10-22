"Aile Konut Şerhi ve Kapsamı" Konulu Konferans Düzenlendi

BARTIN (Habermetre) - Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner'in takibinde Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Oyuncak Kütüphanesi projesi kapsamında "Aile Konut Şerhi ve Kapsamı" konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

Bartın SYDV koordinesinde düzenlenen ve Kurucaşile Tapu Müdür V. Halime Ekmekçi tarafından çevrim içi verilen konferansa Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner ve veliler katıldı.

Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner günümüzde merak edilen konulardan biri olan aile Konut şerhi ile ilgili bilgilendirmenin kadınlarımız için önem arz ettiğini ifade ederek eğitimi koordine eden ve veren personel ile velilere teşekkür etti.

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