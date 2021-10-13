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Aile hekimiyle tartışıp merkezin kapısını tekmelediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aile hekimiyle tartışıp merkezin kapısını tekmelediler

Şanlıurfa'da bir yakınına ilaç yazdırmak için aile sağlığı merkezine giden 2 kişi, doktordan ret cevabı alınca merkezin kapı ve pencerelerini tekmeledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bir yakınına ilaç yazdırmak için aile sağlığı merkezine giden 2 kişi, doktordan ret cevabı alınca merkezin kapı ve pencerelerini tekmeledi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Kuzen İ. ve A.A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.'dan iddiaya göre, bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi. Ancak doktor, hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İ.A. ile A.A. güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkarılarak, merkezin kapısı kilitlendi. İçeriye giremeyen kuzenler, kapı ve pencereleri tekmeleyip yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar, bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze giden hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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