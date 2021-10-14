Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar (2)

BAKAN KOCA'DAN TEPKİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da, bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A.

ŞANLIURFA (DHA) - BAKAN KOCA'DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da, bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A. ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılınca da merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyen kişilere tepki gösterdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şiddet! Olayların çoğu medyaya yansımıyor. Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı: 'Sağlıkta şiddet!' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak!" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.'

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."

 Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Mehmet Ali Erbil Gülşen Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Emre Belözoğlu Hasan Doğan Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 02:28:30. #1.13#