Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar

ŞANLIURFA'da bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A. ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılınca da merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyen kuzenler İsmail A.

ŞANLIURFA'da bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A. ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılınca da merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyen kuzenler İsmail A. ve Abdulkadir A. gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Eyyübiye Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İsmail A. ve Abdulkadir A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.'dan bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi. Ancak Mehmet Emin K., hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İsmail A. ile Abdulkadir A. dışarı çıkarılarak güvenlik gerekçesiyle merkezin kapısı kilitlendi. İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kuzenler İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze gelen hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Kerem Aktürkoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:15:50. #1.17#