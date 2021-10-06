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Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

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Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak yaptığı tepsilerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Neriman Şahan, buğday saplarını boyayarak yaptığı tepsilerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hıdırbey Mahallesi'nde tarihi dokusu ile ünlü Musa Dağı'nda bulunan bir kulübede yaptığı çeşit çeşit reçeller, iğne oyaları, oyuncak bebekleri satarak aile bütçesine katkı sunan Neriman Şahan, buğday sapı ve şifonla ördüğü rengarenk tepsilerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bu işi kurs aldıktan sonra yapmaya başladığını belirten Şahan, "Tepsinin dolgu malzemesi için bu sapları, renkli kaplaması içinse naylon kullanıyorum. Tepsilerin kahvaltılık, içli köfte, ekmek, meyve gibi besinler tüketilirken kullanılıyor. Kimi müşteriler ise süs eşyası olarak kullanmayı tercih ediyor. Tepsilerin üstüne isim de yazmaya öğrettiler. Ben ilk başladığımda da tepsiye Musa ağacını ismini yazdım ve aile geçimini bu kulübede yaptığım el emekleri ile sağlıyorum " dedi.

(Alican Gümüş/İHA)

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

Aile geçimini buğday sapından sağlıyor

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