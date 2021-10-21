Aile Destek Merkezlerimiz Faaliyetlerini Sürdürüyor

Kaymakamlığımız bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezlerimizde kurs ve etkinlikler devam ediyor. Koronavirüs pandemi sürecinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren merkezlerimizde eğitim, kurs ve etkinliklerimiz Covid-19 tedbilerine uygun bir şekilde yeniden başladı. Farklı mahallelerimizde toplam 6 adet olan Aile Desteklerimizde Kur'an-ı Kerim, Okuma-Yazma, Dikiş-Nakış, El Sanatları, Kuaförlük gibi kursların yanı sıra Seminer Salonu, Spor ve Fitness Salonu ile Kreş de bulunuyor. Kışla ve Vanyolu Mahallelerimizde bulunan Aile Destek Merkezlerimizi ziyaret eden Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, merkezlerdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri