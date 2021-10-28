Aile Destek Merkezi vatandaşların yanında

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ana hedefi toplumun temel yapısını oluşturan ailenin korunması ve aile birliğinin güçlendirilmesi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezinin (ADEM), uzman kadrosuyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Sağlıklı iletişim yöntemlerini ve aile bireylerinin problem çözme becerilerini geliştirmek, ailelerin var olan durumlarına katkı sağlamak ve halihazırdaki yapısını güçlendirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi (ADEM), Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak uzman kadrosuyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Aile Destek Merkezi, bireysel ya da ailesel sorunlara ve bireylerin içinden çıkamadığı ya da güçsüz hissettiği konulara destek oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ailenin yapı taşını oluşturan bireylerin ruh sağlığını korumanın son derece önemli olduğunun farkında olarak vatandaşlara hizmet veren ADEM'in, her geçen gün daha çok aileye dokunarak mutlu, huzurlu bir toplum ve geleceğe katkı sağlamak amacıyla Altıeylül ilçesinde bir ay içerisinde ikinci binasını da hizmete almaya hazırlandığını söyledi. Başkanı Yılmaz; "Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı ve çocuk gelişimi uzmanından oluşan kadrosu ile ücretsiz olarak hizmet veren ADEM'de, 2021 yılının başından bu yana 200'ün üzerinde görüşme yapıldı. Aile Destek Merkezinden destek almak isteyen vatandaşlar, 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'ni arayarak talep oluşturabilir" dedi.