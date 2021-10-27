AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Memur-Sen Genel Başkanı YALÇIN'ı Misafir Etti - Haberler
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Memur-Sen Genel Başkanı YALÇIN'ı Misafir Etti

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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Memur-Sen Genel Başkanı YALÇIN'ı Misafir Etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali YALÇIN ve beraberindekileri misafir etti.

AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'a nezaket ziyaretinde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman ASLAN, Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi Müslüm ÖZER ve Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi MAĞAL, Prof. Dr. KARABULUT yönetiminde gelişimini sürdüren üniversitenin bölge ve ülkenin gelişimine yaptığı katkıların çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. KARABULUT, "Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite" parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren üniversitenin topluma karşı sorumluklarının bilinciyle öncelikli hedefinin dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan saygın bir üniversite yapısını hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette YALÇIN, Rektör Prof. Dr. KARABULUT'a 2010-2021 Eğitim-Bir-Sen Araştırma Raporlarını takdim etti.

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