AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a Türk Fizik Derneği'nden Büyük Onur

Bu yıl düzenlenen 37. Uluslararası Fizik Kongresi'nde Fizik Biliminin Türkiye'de tanıtılmasına ve yaygınlaşmasına, yurt içi ve yurt dışında yayımlanan önemli yayınları ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulmasına katkılarından dolayı Türkiye Fizik Derneği tarafından Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'a Onur Ödülü takdim edildi.

Prof. Dr. KARABULUT, "Fizik ve fizik ile ilgili bilim dallarının gelişmesine, ilerlemesine ve yurt içinde yaygınlaşmasına katkı sağlayan, genel kültürün ve teknolojinin bir temel öğesi olan bu bilim dalının toplumumuza mal edilerek yararlı hale gelmesine katkı sağlayan, ülkemizin teknolojik ve iktisadi kalkınmasında fiziğin ve Türk fizikçilerinin katkılarını ve özgün araştırmalarını teşvik eden, değerlendiren ve artırmak için uğraşan Türk Fizik Derneği'ne takdim ettiği Onur belgesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri