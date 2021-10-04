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AİÇÜ'de Yüz Yüze Eğitimin İlk Dersini Rektör Prof. Dr. KARABULUT Yaptı

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AİÇÜ'de Yüz Yüze Eğitimin İlk Dersini Rektör Prof. Dr. KARABULUT Yaptı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk dersini, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT verdi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Pandemisi nedeniyle uzun zamandır ara verilen yüz yüze eğitim, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'un Eczacılık Fakültesi'nde verdiği dersle yeniden başladı. Eczacılık Fakültesi'nde yapılan ilk derste sınıf ortamında öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, üç dönem boyunca uzaktan eğitimle başarılı bir şekilde yürütülen eğitim-öğretimin yeniden yüz yüze bir şekilde başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerin varlık kaynağı olan öğrencilerle yeniden bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. KARABULUT, "Koranvirüs Pandemisi nedeniyle uzaktan bir şekilde sürdürdüğümüz eğitim öğretimi gerekli fiziki ve teknik alt yapı ile insan kaynağı donanımına sahip olmamızdan dolayı gayet başarılı bir şekilde yürüttük. Geçirdiğimiz bu süreç eğitim hayatında dijitalleşmenin önemini bir kez daha gösterdi. Yeni dönemde, Yükseköğretim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine derslerin yüzde 60'ını yüz yüze, en fazla yüzde 40'ını ise online olarak yapma kararı aldık. 2021-2022 eğitim yılının başarılı geçmesini diliyorum. Üniversitemiz ailesinin kıymeti üyeleri olan sizleri yeniden sınıflarınızda görmekten duyduğum mutluluğu belirterek, hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

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