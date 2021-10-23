Ahmetli'de saka kuşu avlayan 4 kişi yakalandı - Haberler
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Ahmetli'de saka kuşu avlayan 4 kişi yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Ahmetli'de saka kuşu avlayan 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Ahmet ilçesinde avlanması yasak türler arasındaki saka kuşunu ağ atarak yakalamaya çalışan 4 kişi yakalandı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmet ilçesinde avlanması yasak türler arasındaki saka kuşunu ağ atarak yakalamaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaraşlı Mahallesi Mera mevkisinde 4 kişinin yere serdikleri ağla saka kuşu avladıklarını tespit etti.

Operasyonda yakalanan 4 kişi hakkında tutanak düzenlendi, av düzeneklerine el konuldu, tespit edilen kuşlar ise Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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