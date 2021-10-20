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Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Yenilik, İş Birliği ve Girişimcilik" Semineri Düzenlendi

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Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Alman Ekonomi Vakfı Üyesi Prof. Dr. Klaus Rumer, 19 Ekim 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Yenilik, İş Birliği ve Girişimcilik" başlıklı bir seminer düzenledi.

Alman Ekonomi Vakfı Üyesi Prof. Dr. Klaus Rumer, 19 Ekim 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Yenilik, İş Birliği ve Girişimcilik" başlıklı bir seminer düzenledi.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katıldığı programda; fikri mülkiyet hakları, yeni iş geliştirme fikirleri ve girişimcilik konuları ele alındı.

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