Ahmet Yesevi Üniversitesinde 'Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Edebiyatının Seyri' Konferansı Düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Edebiyatının Seyri" Konferansı Düzenlendi

Habermetre - Haberler | Toplum
Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği konferansların üçüncü programı, 4 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak tamamlandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği konferansların üçüncü programı, 4 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak tamamlandı.

Programa Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Bilgin konuk oldu. Prof. Dr. Bilgin, "Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Edebiyatının Seyri" başlıklı konuşmasında Türklerin tasavvuf edebiyatında verdiği ilk ürünlerden, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Nesimi ve Seyyad Hamza başta olmak üzere önemli şairlerin tasavvufa bakış açılarından ve edebi eserlerinin özelliklerinden bahsetti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram'ın yönlendiriciliğinde sürdürülen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

Tweet

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek
Spor Mehmet Topal Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Bülent Ersoy Cengiz Ergün Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ahmet Yesevi Üniversitesinde 'Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Edebiyatının Seyri' Konferansı Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:43:18. #1.12#