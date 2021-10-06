Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği konferansların üçüncü programı, 4 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak tamamlandı.

Programa Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Bilgin konuk oldu. Prof. Dr. Bilgin, "Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk Tasavvuf Edebiyatının Seyri" başlıklı konuşmasında Türklerin tasavvuf edebiyatında verdiği ilk ürünlerden, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Nesimi ve Seyyad Hamza başta olmak üzere önemli şairlerin tasavvufa bakış açılarından ve edebi eserlerinin özelliklerinden bahsetti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram'ın yönlendiriciliğinde sürdürülen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

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