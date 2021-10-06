Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev Bronz Madalya Kazandı
Üniversitemiz Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev, 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kupası Uluslararası Sambo Turnuvası"nda bronz madalya kazandı.
Üniversitemiz Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev, 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kupası Uluslararası Sambo Turnuvası"nda bronz madalya kazandı.
Öğrencimizi ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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