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Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev Bronz Madalya Kazandı

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Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev Bronz Madalya Kazandı

Üniversitemiz Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev, 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kupası Uluslararası Sambo Turnuvası"nda bronz madalya kazandı.

Üniversitemiz Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev, 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kupası Uluslararası Sambo Turnuvası"nda bronz madalya kazandı.

Öğrencimizi ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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Haber: Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Abduvahab Alikhozhayev Bronz Madalya Kazandı - Haberler
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