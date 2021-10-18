Ahmet Yesevi Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan, 'Darın Gençler Ödülü'ne Layık Görüldü - Haberler
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan, "Darın Gençler Ödülü"ne Layık Görüldü

Habermetre - Haberler | Toplum
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan,

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından verilen "Darın Gençler Ödülü"ne layık görüldü.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından verilen "Darın Gençler Ödülü"ne layık görüldü.

Mezunumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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