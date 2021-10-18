Ahmet Yesevi Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan, "Darın Gençler Ödülü"ne Layık Görüldü
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından verilen "Darın Gençler Ödülü"ne layık görüldü.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mezunu Genç Şair Batırhan Sarsenhan, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından verilen "Darın Gençler Ödülü"ne layık görüldü.
Mezunumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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