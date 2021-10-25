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Ahmet Yakupoğlu'nun çeşmeleri yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ahmet Yakupoğlu'nun çeşmeleri yenileniyor

Vali Ali Çelik'in talimatı üzerine Kütahyalı Ressam, Neyzen, Tezhip ve Minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu tarafından yapılan çeşmeler aslına uygun olarak yenileniyor.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Vali Ali Çelik'in talimatı üzerine Kütahyalı Ressam, Neyzen, Tezhip ve Minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu tarafından yapılan çeşmeler aslına uygun olarak yenileniyor.

Yıldırım Beyazıt, Sultanbağı, Saray ve Maltepe mahallelerinde bulunan Ahmet Yakupoğlu'nun yapımında ve restorasyonunda görev aldığı çeşmelerde onarım ve bakım çalışması yapılıyor. Mermer temizliği yapılan çeşmelerde eksik ve kırık çinilerin parça imalatına da başlandı.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından titizlik içerisinde sürdürülen çalışmaların kasım ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Ahmet Yakupoğlu'nun çeşmeleri yenileniyor

Ahmet Yakupoğlu'nun çeşmeleri yenileniyor

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