Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk şiirini yazışının 100. yılında anıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri ünlü isimler tarafından seslendirildi.

Tanpınar'ın ilk şiirini yazışının 100. yılı anısına Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projede, kültür sanat, medya, siyaset ve iş dünyasından isimler Tanpınar'ın şiirlerini okudu.

Dijital platformlarda yayınlanan ve kısa sürede beğeni toplayan şiirler, Beyoğlu Belediyesinin Spotify hesabından dinlenebiliyor.

Projede, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Musul Akşamları"nı, gazeteci Balçiçek İlter "Bursa'da Zaman", oyuncu Musab Ekici "Annem", oyuncu Murat Eken "Günlerimiz", haber spikeri Maria Ramos "Bir Adın Kalmalı", spor yorumcusu-gazeteci Serdar Ali Çelikler "Yağmur", haber spikeri Seda Öğretir "Mavi", gazeteci Fatih Çekirge "Bütün Yaz", gazeteci Hakkı Alkan "Aşk", şarkıcı Emre Altuğ ise "Selam Olsun" şiirlerini okudu.