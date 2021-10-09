Ahmet Davutoğlu: 'Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz' - Haberler
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Ahmet Davutoğlu: "Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz"

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Haberler | Politika

Ahmet Davutoğlu: "Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz" Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kayseri'de gazeteciler ile bir araya geldi.

KAYSERİ (İHA) - Ahmet Davutoğlu : "Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz"

KAYSERİ - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kayseri'de gazeteciler ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, ittifakla ilgili gelen bir soruya, "Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz" dedi.

Bir otelin toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün Kayseri'de vatandaşlarla bir araya gelen Davutoğlu vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, "Kayseri'ye Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak gelmekten gurur duyuyorum. Kayseri'ye gelmeyi 2 kez planlamıştık ancak pandemi şartlarındaki kısıtlamalar dolayısıyla kongrede uzaktan katılmamız icap etti. Ben Kayseri'ye geldiğimde hiçbir kısıtlama olmadan bütün hemşerilerim ile buluşmak isterim. Dünde Kayserili hemşerilerimiz bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar ve bizi bağırlarına bastılar. Gerek Camikebir'de gerekse kapalı çarşıda gördüğüm muhabbet dolayısı ile bütün Kayserili hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Her seçime hazır olduklarını dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir siyasi parti tek başına ben iktidar olacağım iddiası taşıyorsa o siyasi partidir. Bir siyasi lider ekibiyle birlikte 'bu ülkenin problemlerini çözeceğim' dediği zaman başarılı olur. Biz Gelecek Partisini, gelecek nesillerin 10 yıllarını mümkünse 100 yıllarını kuşatacak bir fikriyat üzerine kurduk. Dolayısı ile benim meselem 2023 yılında bir seçim kazanma meselesi değil, Anadolu'nun damarlarında o kültürü yansıtan yeni bir siyasi hareket kurmak" diye konuştu.

İttifakla ilgili gelen sorulara ise Davutoğlu, "Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz. Şuanda kendi partimizi, kendi düşüncelerimizi ve vizyonumuzu belirliyoruz. Belirli partilerle, belli konularda iş birliği olur ama ittifak ancak seçim ortamına gelindiğinde belli olur. O gün göreceksiniz ki ülkenin siyasi dokusu çok değişmiş olacak ve sorular çok değişik olacak" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu: Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz

Ahmet Davutoğlu: Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz

Ahmet Davutoğlu: Şu anda hiçbir ittifakın parçası değiliz

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