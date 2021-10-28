AHMET ÇAKAR'A, RIDVAN DİLMEN'E HAKARET SUÇLAMASINDAN BERAAT

YORUMCULUK yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesi beraat etti.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen'i ise avukatları temsil etti. Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" dedi.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen'in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

MAHKEME BERAATİ KARAR VERDİ

"BUNDAN SONRA BEN YARALI ASLANIM"

İDDİANAME

Görüntü Döküm:

-Ahmet Çakar'ın açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet