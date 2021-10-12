Ahlat'ta öğrenci servisi sürücülerine yönelik seminer düzenlendi
AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Ahlat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Ahlat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi.
Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü rehber personeli ile emniyet ve jandarma trafik ekipleri, sürücülere okul servisi araçları yönetmeliği çerçevesinde uyması gereken kuralları hatırlattı.
Bilgilendirmenin ardından servis araçları denetlendi.
AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri