Ahilik Haftası İlçemizde Düzenlenen Programla Kutlandı - Haberler
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Ahilik Haftası İlçemizde Düzenlenen Programla Kutlandı

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Ahilik Haftası İlçemizde Düzenlenen Programla Kutlandı

Ahilik Haftası İlçemizde Düzenlenen Programla Kutlandı"Ehli aşka müptelayım neme lazım kar benim, Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim. "Ahilik ve Ahilik Kültürü ilçemizde düzenlenen program ile kutlandı.

Ahilik Haftası İlçemizde Düzenlenen Programla Kutlandı"Ehli aşka müptelayım neme lazım Kar benim, Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim. "Ahilik ve Ahilik Kültürü ilçemizde düzenlenen program ile kutlandı. Kaymakamımız Sayın Abdullah Kurt, Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Alhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Ayhan Aydoğan, ilçe protokolü ve çok sayıda esnafın katılımı ile gerçekleşen programda; sembolik demir dövme, Şed Kuşanma ve çeşitli kategorilerde belirlenen Yılın Ahileri'ne plaket takdiminde bulunuldu.

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