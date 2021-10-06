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AHİ EVRAN LİTROS SANAT'TA

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AHİ EVRAN LİTROS SANAT'TA

Eklenme tarihi 6 Ekim 2021ABONE OL AHİ EVRAN LİTROS SANAT'TA Adından söz ettiren dosya konuları ve özel röportajlara imza atan Litros Sanat, kapağında Ahi Evran ile yeni sayısını okurlarına sundu.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 6 Ekim 2021

ABONE OL AHİ EVRAN LİTROS SANAT'TA Adından söz ettiren dosya konuları ve özel röportajlara imza atan Litros Sanat, kapağında Ahi Evran ile yeni sayısını okurlarına sundu.

Gazete bu sayısında 12. ve 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe dayanan, Anadolu'da birliğin ve beraberliğin mayasını oluşturan Ahi Teşkilatının kurucusu Ahi Evran ile okuru selamlıyor.

AHİ EVRAN VE ANADOLU AHLAKI

"Anadolu'da Bir Ahlak Okulu" başlığıyla verilen yazıda Ahi Evran'a dair bilinmeyenlere ışık tutuluyor.

Güncel kültür sanat haberler iyle zenginleşen bu sayıda ülkemizin köklü festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali'yle ilgili bir yazı gazete sayfalarındaki yerini alıyor. Yazıda festivalde yaşananlara ilişkin pek çok gelişme okurun bilgisine sunuluyor. Bu sayıda ayrıca modern Türk şairinin en büyük ustalarından biri olan Erdem Beyazıt'ın portresine yer veriliyor. Yazı, "Afganistan'ı Bir Mıh Gibi Kalbimize Kazıyan Şair" başlığıyla okurla buluşuyor.

GENÇ SANATÇILARDAN SERGİ Yeni sanatçı grubu BASE'nin, Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul'da buluşturduğu sergi ile ilgili bir haber bu sayıda okurun ilgisine sunuluyor. Oyuncu Nezaket Erden ile yapılmış röportaj da Litros Sanat'ın bu sayısında meraklılarını bekliyor. Türkiye'nin kültür sanat kanalı olan "TRT-2'yi İzleme Kılavuzu" başlıklı yazıda okura bu kanalda izlenmesi gereken programlar öneriliyor. Litros Sanat'ın ayaküstü köşesinin konuğu ise fotoğraf sanatçısı Engin Uzun.

Litros Sanat'ta Sadık Yemni "2. Rönesans'ın Matrix düzeni: Dijital İnsanat Bahçesine Hoşgeldiniz", Cihan Aktaş "Nefes Daralması" ve Sedat Anar "Uduna Dünyanın Sesini Sığdıran Anouar Brahem" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Kültür-sanatın dijital adresi Litros Sanat'ın yeni sayısına buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Haber: AHİ EVRAN LİTROS SANAT'TA - Haberler
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