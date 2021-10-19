"Ahde Vefa" Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Derepazarı Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen projelerle birlikte yaşlılara, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve yetim çocuklara yönelik sosyal içerikli çalışmalar hız kemeden devam ediyor.

Derepazarı Kaymakamlığı'nın "Ahde Vefa" projesi kapsamında ilçede görev yapmakta olan imam ve müezzinler, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve ihtiyaçları tespit edilip temin edilmesi sağlanıyor. Ayrıca ilçe vakfı ve hayırsever vatandaşların desteği ile ilçede yardıma muhtaç, sağlık sorunları olan vatandaşlar tespit edilip gerekli kontrolleri gerçekleştiriliyor. Engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye ihtiyaçları karşılanıyor. Oturulmayacak durumda olan yaşlı vatandaşlarımızın evlerinin onarımı yapılıp, fiziki ortamların iyileştirilmesi sağlanıyor.

Emniyet ve Jandarma ekiplerince Derepazarı'nda ikamet eden engelli ve yetim çocukların doğum günleri kutlanıyor. Derepazarı Kaymakamı Bekir Yalçın ilçedeki engelli ve yetim çocuklara mektup yazarak istek ve taleplerini soruyor. Gelen cevaplara göre imkanlar dahilinde hepsinin isteğini yerine getirmeye çalışıyor.

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