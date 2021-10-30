Ağrı ve Kars'ta sis etkili oldu

ERZURUM (AA) - Ağrı ve Kars'ta sis görüş mesafesini düşürdü.

Ağrı- Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı-İran kara yolunda etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yaktı, düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Sürücülerden Aykut Bulan, AA muhabirine, havaların soğuduğunu ve yüksek kesimlere kar yağdığını belirterek, "Bugün yoğun bir sis vardı. Havalar özellikle geceleri çok soğuyor. Sis nedeniyle biz de aracımızla yolda giderken zaman zaman zorlandık." diye konuştu.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı.

Kars-Iğdır ve Kars-Erzurum kara yolunda yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kent merkezinde tarihi yapıların sisle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

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