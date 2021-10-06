Ağrı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın yüksek kesimleri Kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte bir süredir aralıklarla etkisini gösteren sağanak, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ile Ağrı-Van sınırındaki 3 bin 500 metre rakımlı Aladağlar beyaz örtü ile kaplandı.

Sinek Yaylası'nda etkili olan kar yağışına çobanlar da hazırlıksız yakalandı.

Kar sonrası etkisi gösteren soğuk havadan etkilenen çobanlar, buna rağmen hayvanlarını yaylada otlatmayı sürdürdü.