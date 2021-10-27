Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, lisede üretilen çalışmaları inceledi - Haberler
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, lisede üretilen çalışmaları inceledi

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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, lisede üretilen çalışmaları inceledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek üretilen çalışmaları inceledi.

AĞRI (Bültenler) - Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrenciler tarafından atölyelerde İl merkezindeki okulların güvenliğini sağlamak amacıyla üretilen demir korkuluk, "Kütüphanesi olmayan okul kalmasın" projesi kapsamında il genelindeki tüm okullara kurulmak üzere hazırlanan kütüphanelerin rafları ve kent genelindeki vatandaşların, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir günde 200 bin maske üretmeyi hedefleyen cihaz kurulumlarını inceledi. Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş'ten hazırlıklar ve çalışmalara ilişkin bilgiler alan Kökrek, çalışmaların hızlanması talimatını verdi. Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet edip çalışmalarında başarılar dileyen Kökrek, meslek liselerinin fabrika gibi çalışacağını, öğrencilerin hem okuyacağını hem de okul harçlığı ile günlük ihtiyaçlarını karşılaşacakları şekilde para kazanacaklarını söyledi.

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