Ağrı'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen bebek yaralandı

ERZURUM (AA) - Ağrı'da, yer sofrasındaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 10 aylık İsmail Sencer Doğan, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Ağrı merkez Taştekne Mahallesi'nde yaşayan Sümeyra Doğan, 4 Ekim Cuma günü misafirlerine hazırladığı kahvaltı sofrasını yerden kaldırıp mutfağa götürdü.

Bu sırada odadaki oğlu İsmail Sencer Doğan, emekleyip yanına gittiği yer sofrasındaki kaynar su dolu çaydanlığı üzerine devirdi.

Çocuğun çığlığını duyan anne soğuk su ile vücudunun yanan yerlerine müdahale ettikten sonra oğlunu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve sol eli ile bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan bebeğin tedavisi sürüyor.

Anne Sümeyra Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu yandığı zaman kendisinin mutfakta olduğunu belirterek, tedavinin iyiye gittiğini söyledi.

Çocuğuna ilk müdahaleyi soğuk suyla yaptığını anlatan Doğan, "Yanıklardan dolayı çocuğumun elleri şişip morarmıştı. Oğlum yeni yeni emekliyordu, biraz ihmalkar davrandığım için böyle oldu. Yer sofrasından ilk önce bardakları değil de çaydanlığı kaldırsaydım belki böyle bir şey olmazdı. Benim çocuğum yandı başka çocuklar yanmasın, emekleyerek yürüyen bebeklere karşı anneler çok dikkatli olsun." dedi.

Doğan, Şehir Hastanesindeki imkanların çok iyi olduğunu belirterek, Yanık Tedavi Merkezindeki doktor ve personele ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.