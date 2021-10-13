Ağrı'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen bebek yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen bebek yaralandı

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Ağrı'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen bebek yaralandı

Ağrı'da, yer sofrasındaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 10 aylık İsmail Sencer Doğan, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

ERZURUM (AA) - Ağrı'da, yer sofrasındaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 10 aylık İsmail Sencer Doğan, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Ağrı merkez Taştekne Mahallesi'nde yaşayan Sümeyra Doğan, 4 Ekim Cuma günü misafirlerine hazırladığı kahvaltı sofrasını yerden kaldırıp mutfağa götürdü.

Bu sırada odadaki oğlu İsmail Sencer Doğan, emekleyip yanına gittiği yer sofrasındaki kaynar su dolu çaydanlığı üzerine devirdi.

Çocuğun çığlığını duyan anne soğuk su ile vücudunun yanan yerlerine müdahale ettikten sonra oğlunu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve sol eli ile bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan bebeğin tedavisi sürüyor.

Anne Sümeyra Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu yandığı zaman kendisinin mutfakta olduğunu belirterek, tedavinin iyiye gittiğini söyledi.

Çocuğuna ilk müdahaleyi soğuk suyla yaptığını anlatan Doğan, "Yanıklardan dolayı çocuğumun elleri şişip morarmıştı. Oğlum yeni yeni emekliyordu, biraz ihmalkar davrandığım için böyle oldu. Yer sofrasından ilk önce bardakları değil de çaydanlığı kaldırsaydım belki böyle bir şey olmazdı. Benim çocuğum yandı başka çocuklar yanmasın, emekleyerek yürüyen bebeklere karşı anneler çok dikkatli olsun." dedi.

Doğan, Şehir Hastanesindeki imkanların çok iyi olduğunu belirterek, Yanık Tedavi Merkezindeki doktor ve personele ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Süleyman Soylu İdo Tatlıses Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan
Spor Ali Koç Kemal Kılıçdaroğlu Ozan Tufan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Emine Erdoğan Hava Durumu Vladimir Putin Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen bebek yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:56:26. #1.12#