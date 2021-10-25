Ağrı'da trafik denetimlerinde 288 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı - Haberler
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Ağrı'da trafik denetimlerinde 288 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da trafik denetimlerinde 288 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı

Ağrı'da bir hafta içerisinde polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 288 araç ve sürücüsüne 183 bin 940 lira ceza uygulandı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir hafta içerisinde polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 288 araç ve sürücüsüne 183 bin 940 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri 18-24 Ekim tarihlerinde şehir içi ve bölge trafik noktalarında 4 bin 864 aracı denetlendi.

Ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 288 araç ve sürücüsüne toplam 183 bin 940 lira idari ceza kesti.

Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 13 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullanan 2 kişinin ehliyetine el konuldu.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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