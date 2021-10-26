Ağrı'da ticari araç ve traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı

TAŞLIÇAY, AĞRI (AA) - Ağrı'da hafit ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

N.K idaresindeki 76 DL 967 plakalı hafif ticari araç, Ağrı yönünden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halindeyken Murat köyü yakınlarında aynı yönde giden Y.B yönetimindeki 25 FL 730 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Her iki araç da çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Yaralanan sürücüler ile traktördeki N.Ö, olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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