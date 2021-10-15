Ağrı'da servis minibüsü duraktaki öğrenciye ve duvara çarptı, 7 öğrenci yaralandı
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da servis minibüsünün duraktaki üniversite öğrencisine ve yurt bahçesinin duvarına çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
ERZURUM (AA) - Ağrı'da servis minibüsünün duraktaki üniversite öğrencisine ve yurt bahçesinin duvarına çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan İ.T. yönetimindeki 04 S 0153 plakalı servis minibüsü, Ağrı- Erzurum kara yolunun Sanayi Sitesi mevkisinde, İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu önündeki durakta bekleyen üniversite öğrencisi H.A'ya çarptı.
Savrularak çarptığı duvarı yıkıp yurdun bahçesine giren minibüsteki 6 öğrenci ile H.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üniversite öğrencisi H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.