Ağrı'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saman yüklü kamyonun devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saman yüklü kamyonun devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Van'ın Çaldıran ilçesi istikametinden Doğubayazıt yönüne giden Ş.İ. yönetimindeki 38 VU 375 plakalı saman yüklü kamyon, Gökçebulak mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.K. hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekiplerince, Ş.İ. ile M.K'nin cenazeleri Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title