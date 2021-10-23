Ağrı'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saman yüklü kamyonun devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti.
DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saman yüklü kamyonun devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Çaldıran ilçesi istikametinden Doğubayazıt yönüne giden Ş.İ. yönetimindeki 38 VU 375 plakalı saman yüklü kamyon, Gökçebulak mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.K. hayatını kaybetti.
112 Acil Servis ekiplerince, Ş.İ. ile M.K'nin cenazeleri Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri