Ağrı'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Ağrı'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağrı'da park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Ağrı'da park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücü K.İ idaresindeki 34 HH 5170 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı'nda park halindeki otomobile çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada her iki araçta da hasar oluştu.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ağrı'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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