Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 yaralı - Haberler
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Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Ağrı'da, durakta bekleyen üniversite öğrencisine ve ardından yurt bahçesinin duvarına çarpan okul servisi, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da, durakta bekleyen üniversite öğrencisine ve ardından yurt bahçesinin duvarına çarpan okul servisi, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan 04 S 0153 plakalı okul servisi, Sanayi Sitesi civarlarında durakta bekleyen üniversite öğrencisine çarpıp, ardından İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nun duvarına çarparak bahçesine daldı. Okul servisinde bulunan 6 öğrenci ile üniversite öğrencisi H.A. kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI

Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Ağrı'da okul servisi kaza yaptı: 7 yaralı

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