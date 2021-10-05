Ağrı'da Milli Takım altyapısı için Elit Futbol Akademisi kuruluyor

AĞRI (İHA) - IC İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı'daki yetenekli sporcuların tespit edilerek Milli takım düzeyinde temsil edilebilmesi amacı ile birçok kurumla ortaklık yaparak, IC Elit Futbol Akademisi'ni kuruyor.

Ağrılı çocuklarında Milli takım forması giyebilmesi amacı ile İbrahim Çeçen Vakfı'nın sorumluluk aldığını söyleyen İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer; " Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli takım altyapısının güçlendirilmesi amacı ile ülke genelinde yapmış olduğu sporcu seçmelere Ağrı'dan da oyuncular gönderebilmek amacı ile Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile ortak bir proje gerçekleştireceğiz. IC Elit Futbol Akademi adını verdiğimiz projede esas amacımız Ağrı'nın yetenekli sporcularının spor yaşamlarına katkıda bulunmak ve yetenekli çocuklarımıza el uzatarak onları hayallerine kavuşturmaktır." dedi.

Proje paydaşları ile görüşmelerin tamamlandığını söyleyen Dinçer" Biz IC Vakfı olarak projenin yürütülebilmesi için gereken katkıyı sunmaya hazırız. Bununla ilgili diğer paydaşlarımızı da ziyaret ettik. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Projenin sağlıklı yürütülebilmesi amacı ile tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.

Proje kapsamında 24 sporcuya elit anlamda futbol eğitimi verileceğini söyleyen Dr.Meral Dinçer "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerimiz ile bir araya geldiğimizde 23 Ekim 2021 tarihinde seçmelerin yapılmasını kararlaştırdık. İlimizdeki yetenekli 2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcuları belirleyerek 9 aylık bir eğitime tabi tutacağız. Bu eğitimde sporcularımızın tüm spor malzemelerini karşılayacağız. Ayrıca sporcularımızı Milli müsabakalara götürecek, onları o atmosfere hazır hale getireceğiz. Projede üç antrenör, bir doktor ve bir rehber öğretmenimiz yer alacak. Projedeki çocuklarımızın okullarını da takip ederek okul ve spor yaşamını birlikte götürmeye çalışacağız" dedi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri