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Ağrı'da kurtlar 20 koyunu telef etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da kurtlar 20 koyunu telef etti

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Oğuloba köyünde merada otlayan koyun sürüsüne saldıran kurtlar 20 koyunu yaralayıp, 20 koyunu da telef etti.

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Oğuloba köyünde merada otlayan koyun sürüsüne saldıran kurtlar 20 koyunu yaralayıp, 20 koyunu da telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Diyadin ilçesi Oğuloba köyünde merada otlamakta olan koyun sürüsüne saldıran kurtlar 20 koyunu yaralayıp, 20 koyunu da telef etti. Çoban saldırıyı köylülere haber verirken, kurtlar daha sonra kaçtı. - AĞRI

Ağrı'da kurtlar 20 koyunu telef etti

Ağrı'da kurtlar 20 koyunu telef etti

Ağrı'da kurtlar 20 koyunu telef etti

Ağrı'da kurtlar 20 koyunu telef etti

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