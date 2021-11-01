Ağrı'da kurallara uymayan 217 araç sürücüsüne para cezası kesildi
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde, kuralları ihlal eden 217 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
AĞRI (AA) - Ağrı'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde, kuralları ihlal eden 217 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 25-31 ekim tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 3 bin 281 aracı kontrol etti.
Uygulamalarda trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 217 aracın sürücüsüne, toplam 119 bin 802 lira idari para cezası kesildi.
Ekiplerin kentteki trafik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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