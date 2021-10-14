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Ağrı'da kaçak silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da kaçak silah operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından kaçak yollarla getirilen çeşitli tüfek ve tabancalar yakalandı.

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından kaçak yollarla getirilen çeşitli tüfek ve tabancalar yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "14 Ekim 2021 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; çeşitli tüfek ve tabancaları yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirerek satışa sunmaya çalışan ve bunun yasa dışı ticaretini yaptıkları değerlendirilen şüpheli S.K ve H.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 125 adet av tüfeği fişeği, 63 adet tabanca fişeği ele geçirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - AĞRI

Ağrı'da kaçak silah operasyonu

Ağrı'da kaçak silah operasyonu

Ağrı'da kaçak silah operasyonu

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