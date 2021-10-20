Ağrı'da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri Kızılay Butik'ten ücretsiz giyinecek

AĞRI (AA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesindeki (AİÇÜ) ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabilecekleri Kızılay Butik Mağazası açıldı.

Üniversite yerleşkesinde bulunan Yaşam Merkezi'ndeki mağazanın açılışında konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, butiğe ilk etapta öğrenciler için 3 bin ürün konulduğunu söyledi.

Mağazadaki ürünlerin çok kaliteli olduğunu belirten Tan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 47. mağazayı Ağrı'da hizmete açtık. Bu ürünlerin hepsi ülkenin en tanınmış markalarınca Kızılaya yapılan bağışlardır. Mağazalarımızı AVM'lerdeki mağaza konseptinde yapmaya çalıştık, giyinme kabinlerimiz var. Buraya gelen öğrenciler alışveriş mağazasından alışveriş yapar gibi ürünlerini seçiyor ve hiçbir ücret ödemeden bunları alabiliyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere iyi ürünleri ulaştırmak için bu mağazaları açtık. Öğrenciler mağazaya gelip rencide olmayacak şekilde ürünlerini deneyip alabilecek."

Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı ise üniversitenin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere mesaj atıp onları mağazaya davet ederek kişi başı 4 ürün hediye edeceklerini bildirdi.

Açılış törenine, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan ve Türk Kızılay gönüllüleri katıldı.