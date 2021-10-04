Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Haberler
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Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan kişi ölü bulundu.

PATNOS, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan kişi ölü bulundu.

Padişah Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Abdulmecit Aktaş, hayvanlarını otlatmak için evinden çıktı.

Geri dönmeyen Aktaş'ın bulunması için yakınlarınca arama çalışması yapıldı.

Tüm çabalara rağmen Aktaş'ı bulamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile polisler sevk edildi.

Ekiplerce bölgede sabah saatlerinde yapılan aramada Aktaş'ın cesedi, oturduğu mahalleden geçen Karadere Çayı'nın yakınlarında bulundu.

Aktaş'ın naaşı polislerin incelemesi sonrası otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna konuldu.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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